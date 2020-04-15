Dolar kuru bugün ne kadar? (15 Nisan 2020 dolar - euro fiyatları)

Corona virüs salgınının takip edilmeye devam ettiği bugünlerde satıcılı bir seyir izleyen dolar/TL kuru, yeni güne 6,82'den işlem görerek başladı.



Euro/TL de 7,49'da seyrediyor.

Uzmanlar, Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olmayı sürdürdüğünü belirtti. Bugün yurt içinde cari denge verisi takip edilecekken yurt dışında piyasaların gözü ABD'deki aylık bazda gerçekleşen sanayi üretim verisinde olacak.



Teknik açıdan dolar/TL'de 6,84'ün önemli direnç konuma geldiğine dikkati çeken analistler, 6,70 ve 6,60 seviyelerinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

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