Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Nisan 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor.

Hafta başında yükselişe geçen dolar dün 5,8281'e kadar yükselmesi sonrasında yeniden 5,80'in altına inmişti.



Dolar/TL, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin artan iyimserliğin akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ile desteklenmesiyle düşüşe geçmişti.



Çin'den gelen veri de dolardaki düşüşü destekledi. Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 6,4 büyüme kaydetti. Yüzde 6,3'lük büyüme bekleniyordu.

Dün bankalararası piyasalarda 5,72 TL'nin altına inen dolar, stanbul seçimlerine ilişkin gelişmelerin takip edildiği piyasalarda Ekrem İmamoğlu'na mazbata daveti yapılması sonrası kur 5,7100'a kadar geriledi. Kur daha sonra 5.73 civarında dengelendi.

Bugün ise dolar, 5,76 TL'den işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,53 TL’de yer alıyor.

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