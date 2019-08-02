Dolar/TL, 5,60'ın üzerinde hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası yükselişe geçen dolar, haftanın son işlem günü 5,61 civarında işlem görüyor.

Fed'in faiz indirmesine rağmen gelecek yıl faiz indirim beklentilerinin azalması kurda yükselişe neden oldu.

Fed'in kararı öncesi dolar 5,51'li seviyelere kadar gerilemişti.

Euro/TL 6,22 seviyesinde seyrediyor.