Piyasalar pazar günü yapılacak seçime odaklandı.



Dolar/TL bankalararası piyasada 4,75 civarında hareket ediyor. Dolar hafta içinde 4,70-4.77 aralığında dalgalansa da 4,75 civarında dengelendi.



Euro/TL de 5,50 seviyelerinde işlem görüyor.



Dolar endeksi dün 95.299 ile 2017 temmuz ortasından bu yana en yüksek seviyesine yükseldikten sonra 95.243 seviyesinde bulunuyor.



ABD-Çin ticaretinde gerilimlerin yaşandığı bir ortamda hafta başında hissedilen riskten kaçınmanın azalmasıyla uzun vadeli Hazine tahvil getirileri üç haftanın dip seviyesinden yükselerek dolara destek verdi.



Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün Fed'in istihdam ve enflasyon hedeflerini dengelemek için ekonominin güçlü olduğu bir ortamda faiz oranlarını kademeli olarak artırmaya devam etmesi gerektiğini belirtmesinin ardından hazine tahvil getirileri yükseldi.



Uzmanlar, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 4,70'in destek ve 4,80'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

SEÇİM ÖNCESİ BORSA VE DOLAR NE OLUR?