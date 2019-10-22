Dolar kuru bugün ne kadar? (22 Ekim 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 22 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

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ntv.com.tr 22.10.2019 - 07:23 Son Güncelleme : 22.10.2019 - 20:24

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Dolar/TL, Türkiye ve Rusya'nın Suriye konusunda mutabakata varması sonrası 5,80 civarında seyrediyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 6,5 saat süren zirve sonrası ortak açıklama yaptı. 

Anlaşmaya göre, YPG 150 saat içinde 30 kilometre derinliğe çekilecek. Çekilme sonrası 10 kilometre derinlikte Türk-Rus devriyeleri başlayacak.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL için 5,78 seviyesinin önemli destek, 5,90'ın ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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