Dolar/TL, jeopolitik gelişmeler ve Merkez'den faiz indirimi beklentisiyle 5,80'in üzerindeki seyrini sürdürüyor.
Bankalararası piyasada dolar 5,85 civarında seyrediyor. Geçen hafta 5,93'ün üzerine çıkan, ABD ile Suriye anlaşması sonrası yeniden 5,80'in altına inen dolar dün yükselmişti.
Euro/TL 6,52 seviyesinde işlem görüyor.
Piyasalar bugünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesini ve perşembe günkü Merkez Bankası faiz kararını yakından takip edecek.
Dolar kuru bugün ne kadar? (22 Ekim 2019 dolar - euro fiyatları)
ntv.com.trEkonomi
Dolar - euro kaç TL? 22 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
Dolar/TL, jeopolitik gelişmeler ve Merkez'den faiz indirimi beklentisiyle 5,80'in üzerindeki seyrini sürdürüyor.