Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

Dün günü 11,35 seviyelerinde kapatan dolar/TL bugün güne 11,53 seviyelerinde başladı.

Euro ise 13,08 seviyesinde yer alıyor.

Dolar kuru dün 10,25 seviyesine gerileyerek 11'in altına indi.

Dün NTV yayınına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dolardaki düşüşün süreceğini ifade ederek, "Yaza kalmadan çok hızlı bir değişimi göreceğiz" dedi.

YUKARI ADIM KURALI BUGÜN DE GEÇERLİ



BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta "yukarı adım kuralı" bugün de geçerli olacak. Söz konusu paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

KUR KORUMALI MEVDUATA TALEP NASIL?

