Dolar kuru bugün ne kadar? (24 Ocak 2020 dolar - euro fiyatları)

Yeni haftada yükseliş grafiğini sürdüren dolar kuru bu sabaha da 5,93 TL' den başladı.

Euro ise 6,55 TL'den işlem görüyor.

Dün Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faiz oranlarında değişikliğe gitmeyen Avrupa Merkez Bankası (ECB) refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç olarak öne çıktığını ifade eden uzmanlar, 5,90'ın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

"PİYASALAR ÇİN VİRÜSÜNÜ YAKINDAN İZLİYOR"