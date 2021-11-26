Dolar kuru bugün ne kadar? (26 Kasım 2021 dolar - euro fiyatları)

Haberler 26.11.2021 - 08:17 | Son Güncelleme : 26.11.2021 - 09:42
Dolar/TL, son günlerdeki hızlı yükselişle 13,45'le tarihi zirveyi görmesinin ardından dalgalanıyor.
Dolar salı günü rekor kırmasının ardından gerileyerek 12 lira civarında hareket ediyor.
Euro/TL 13,50 seviyesinin üzerinde seyrediyor.
KAVCIOĞLU'NDAN BANKACILARLA GÖRÜŞME
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu dün banka genel müdürleriyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Kavcıoğlu, "Bankacılık sektörümüz çok güçlü, genel değerlendirmelerimiz bu yönde" dedi.
Merkez Bankası geçen haftaki toplantısında faiz indirimlerine devam ederek politika faizini yüzde 15'e çekmişti.
Küresel piyasalarda ise Güney Afrika kaynaklı yeni bir koronavirüs varyantına ilişkin endişelerle sert satışlar yaşanıyor.