Dolar kuru bugün ne kadar? (28 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

Geçen haftanın tamamında sert gerilemelerin görüldüğü döviz kurları, 2021 yılının son haftasına yatay seyirle başladı.

Döviz kurları, haftanın ikinci gününde yüzde 1 civarı yukarıda seyrediyor. Dolar/TL 11,70 liranın üzerinde el değiştirirken euro/TL ise 13,30-13,40 bandında dalgalanıyor.

"TÜRK LİRASI MEVDUATLAR 38 MİLYAR LİRA ARTTI"



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Haber ve A Para ortak yayınında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Nebati, "Türk Lirası mevduatlar 38 milyar lira arttı. Vatandaş dolarını, avrosunu bozduruyor Türk lirasına geçiyor. Türk lirasına olan güven tesis edilmiştir" diye konuştu.

20 Aralık tarihi ile ilgili olarak da, "O gece dolar satılmadı. Kamu Bankaları devreye girmedi. Hiç kimse devreye girmedi. Bireysel satıcılar devreye girdi. Birbirleriyle yarıştılar" dedi.

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BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI



Borsa, geçen hafta yüzde 9,27 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,85 artışla 1.913,31 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,18 puan ve yüzde 0,85 değer kazanarak 1.913,31 puana yükseldi.

"YUKARI ADIM KURALI" BUGÜN DE GEÇERLİ

Borsa İstanbul'da ise BIST-50'de açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı geçen hafta ve dün olduğu gibi bugün de devam edecek.

Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.



Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

Yurt içi ve yurt dışında öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde, ABD S&P Case Shiller Konut Fiyatları takip edilecek.