Dün 5,7723 civarında günü kapatan dolar/TL bugün güne 5,7743 seviyesinden başladı.
Euro ise 6,5659 civarında güne başladı.
Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri G-20 zirvesi için Japonya’nın Osaka kentinde buluştu.
Uzmanlar, G20 Liderler Zirvesi'nin piyasalara yön vermeye devam edeceğini belirterek, bugün yoğun veri takviminin öne çıkacağını söyledi.
Bu yıl 14. düzenlenen ve iki gün sürecek olan zirvede (28-29 Haziran), küresel ekonomi, ticaret ve yatırım, inovasyon, istihdam, kadınların güçlendirilmesi, çevre ve enerji konuları ele alınacak.
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