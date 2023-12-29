Dolar kuru bugün ne kadar? (29 Aralık 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolarda yıl sonu hareketliliği sürüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,50 liradan, euro ise 32,66 liradan işlem görüyor.

Dolar dün de güne 29,41 liradan başlamış ve yükseliş eğilimini sürdürmüştü.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.



Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in 2 yıldır süregelen enflasyon mücadelesinin sonuna yaklaşıldığına işaret ederken, bu durum hem pay piyasalarında hem de tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri destekliyor.





