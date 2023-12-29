Dolar kuru bugün ne kadar? (29 Aralık 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar kuru bugün ne kadar? (29 Aralık 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolarda yıl sonu hareketliliği sürüyor. 

İstanbul serbest piyasada dolar 29,50 liradan, ise 32,66 liradan işlem görüyor. 

dün de güne 29,41 liradan başlamış ve yükseliş eğilimini sürdürmüştü. 

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in 2 yıldır süregelen enflasyon mücadelesinin sonuna yaklaşıldığına işaret ederken, bu durum hem pay piyasalarında hem de tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri destekliyor.


NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...