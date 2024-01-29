Dolar kuru bugün ne kadar? (29 Ocak 2024 dolar - euro fiyatları)

Doların kademeli yükselişi sürüyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL 30,34, euro/TL 32,93 seviyesinde işlem görüyor.



Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü politika faizini sabit tutmasını beklese de ilk faiz indiriminin ne zaman yapılacağına ilişkin ipucu almak üzere açıklamaları yakından izleyecekler.



Çoğu ekonomist ABD'de ilk faiz indiriminin haziranda gerçekleştirilmesini beklerken işlemciler martta faiz indirimi olasılığını da yaklaşık yüzde 50 olarak fiyatlıyor.



ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi 3 baz puan düşüşle yüzde 4,1316 seviyesine gerileyerek 18 Ocak'tan bu yana işlem gördüğü aralığın orta seviyelerine yakın seyretti.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi yüzde 0,06 düşüşle 103,49 seviyesine geriledi. Endeks, işlemcilerin erken ve büyük faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini düşürmeleriyle aylık bazda yüzde 2 kazanım elde etmeye hazırlanıyor.