Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Ocak 2021 dolar - euro fiyatları)

TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,6070 liradan, euro 15,4000 liradan haftaya başladı.



Enflasyon rakamlarının ardından dolar 13,83'ü gördü.



Saat 10.15 itibariyle dolar 13,59 euro ise 15,44 liradan işlem görüyor.

Kasım ayında Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 21,31 ile 3 yılın zirvesine çıkmıştı.

Euro/dolar paritesi, cuma günü 1,1388'le 16 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yeni yılın ilk gününde yüzde 0,3 azalışla 1,1340'tan işlem görüyor.

Bugün ayrıca Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile küresel bazda imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri de takip edilecek.

"YUKARI ADIM KURALI" BUGÜN DE GEÇERLİ



Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda 20 Aralık'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralının" bugün de devam edeceğini duyurdu.