Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Haftaya yükselişle başlayan dolar kuru salı gününe ise 12,75 liradan başladı. Sabah saatlerinde 12,90 seviyesini aştı.Dolar/TL üçüncü çeyrek büyüme rakamlarının ardından 12,88'lerde seyrediyor.Euro/TL 14,58 civarından el değiştiriyor.Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 96,1 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,1310'dan alıcı buluyor.Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü.GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN"OMİCRON VARYANTI BELİRSİZLİĞİ ARTIRDI"Yurt içinde faiz konusunda açıklamalar takip edilirken dünyanın bir numaralı gündem maddesi corona virüs Omicron varyantı oldu.Fed Başkanı Jerome Powell, yayımlanan Senato sunumunda Covid-19 vakalarında son dönemde yaşanan artış ve Omicron varyantının ortaya çıkmasının istihdam ve ekonomik aktivite için aşağı yönlü riskler yarattığını ve enflasyon için belirsizliği artırdığını bildirdi.Yurt dışında bugün Almanya işgücü, ABD konut fiyat verileri önce çıkıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Hazine Bakanı Janet Yellen'in sunumu günün diğer önemli gündemi olacak.