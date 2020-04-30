Dolar kuru bugün ne kadar? (30 Nisan 2020 dolar - euro fiyatları)

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından dolar/TL, yeni güne 6,95 seviyelerinde başladı.



Fed Başkanı Powell, "Ekonominin son olayları atlattığından ve maksimum istihdamla fiyat istikrarı hedefimize ulaşma yolunda olduğumuza emin olana kadar faiz oranlarını bu seviyede tutmayı umuyoruz" dedi. (HABERE GİT)

Euro/TL ise 7,55 seviyelerinde yer alıyor.



Bugün yurt içinde 1. çeyrek turizm geliri ve mart ayı ticaret açığı verileri takip edilecekken yurt dışında ise Euro Bölgesinde Almanya ve İtalya'da açıklanacak işsizlik rakamları ve Fransa ile İspanya'da açıklanacak enflasyon verileri takip edilecek. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,95-7,00 bandının izleneceğini kaydetti.

SALGIN SONRASI EKONOMİK TEDBİRLER (GERİ SAYIM - 29 NİSAN 2020)

