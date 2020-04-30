Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 7.4'e çekti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sanal olarak gerçekleştirilen Enflasyon Raporu 2020-II Bilgilendirme Toplantısı'nda sunum yapıyor.

Başkan Uysal'ın konuşmasından satırbaşları şöyle;



"Salgının hızla yayılması küresel iktisadi faaliyetin sert biçimde daralmasına neden oldu



Sosyal yakıtım tedbirleri hizmetler sektörünün zayıflamasına neden olurken imalat sanayinin de bu yavaşlamaya eşlik etmedi muhtemel görünüyor



Salgının küresel finansal krizden daha derin etkileri olduğu görülüyor



Veriler, 2. çeyrek için belirgin yavaşlamaya işaret ediyor



Enflasyonda tahmin belirsizliği bir miktar arttı.

Bu süreçte kapsamlı likidite tedbirleri açıkladık.

2020 yıl sonunda yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir."