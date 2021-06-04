Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Haziran 2021 dolar - euro fiyatları)

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ABD'den dün gelen özel sektör isthidam verisinin ardından kendisini 8,70 seviyelerinin üzerine atan dolar/TL, bu sabah saatleir itibarıyla 8,71-8,73 bandında işlem görüyor. Euro/TL ise 10,57 düzeyinde yatay seyrediyor.

Yurt içi piyasalarda aylık fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif kur verileri beklenirken ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ABD'de ekonominin durumunu göstermesi açısından küresel piyasalar tarafından da yakından izlenecek. Verilerin ardından Biden'ın açıklama yapacağı da bildirildi.

Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in olası Türkiye değerlendirmesi de bekleniyor.



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