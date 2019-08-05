Dolar kuru bugün ne kadar? (5 Ağustos 2019 dolar - euro fiyatları)

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Dolar/TL, yeni haftaya 5,60 TL'den hareket ederek başladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası yükselişe geçen dolar, geçtiğimiz haftanın son işlem günü olan 2 Ağustos'ta 5,58 civarında işlem görmüştü. Fed'in faiz indirmesine rağmen gelecek yıl faiz indirim beklentilerinin azalması kurda yükselişe neden oldu. Fed'in kararı öncesi dolar 5,51'li seviyelere kadar gerilemişti.

Euro/TL ise 6,24 TL’de yer alıyor.

Uzmanlar, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olacağını belirtti.

S&P TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU TEYİT ETTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu teyit etti. S&P, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+", uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti.



S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B+", uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise "BB-" olarak teyit edildiği belirtildi.



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