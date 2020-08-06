Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Ağustos 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

06.08.2020 - 07:38

Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Ağustos 2020 dolar - euro fiyatları)

Bir süredir hareketsiz olan kur son günlerde yükseliş eğiliminde.

Londra'daki swap faizlerinin bir anda artmasının ardından TL ihtiyacı olan yabancılar hisse senedi ve tahvil satışı gerçekleştirdi.

Bunun üzerine Borsa İstanbul'da dün yüzde 3'ü aşkın kayıp yaşanırken, dolar/TL 7.05 seviyesinin de üzerine çıktı. 

Şu dakikalarda dolar/TL 7,047 seviyesinden işlem görüyor. 

Dün 8,39 ile tüm zamanların rekoru kıran euro ise 8.37 lira seviyelerinde seyrediyor. 

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