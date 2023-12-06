Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Aralık 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, 28,91, euro/TL 31,23 seviyesinde hareket ediyor.

Haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde temkinli seyir öne çıkarken, söz konusu verilerin ABD'de ekonomik gidişat konusunda sinyal verebileceği ve para politikasının yönü üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor.



Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in önümüzdeki iki toplantıda da faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, gelecek yıl sonuna kadar toplamda yaklaşık 125 baz puanlık faiz indiriminin fiyatlamalarda bulunduğunu bildirdi.

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