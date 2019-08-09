Dolar kuru bugün ne kadar? (9 Ağustos 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, 5,50'nin altında hareket ediyor.



ABD ile ilişkilere yönelik olumlu beklentilerle dolar/TL 5,47 seviyesinde işlem görüyor. Kur dün 5,4690'a kadar gerilemişti.

Euro/TL ise 6,13 civarında işlem görüyor.

Uzmanlar bugün, veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olduğunu bildirdi. Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) dolar/yuan paritesini beklentilerin altında, 7,0039 olarak belirlemesinin yatırımcılar tarafından pozitif karşılandığını ifade eden uzmanlar, taraflardan gelen açıklamaların da piyasalardaki tansiyonu düşürdüğünü söyledi.



Bugünün öne çıkan başlıkları arasında, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile kamu işçisini kapsayan 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin gelişmeler ve Hindistan'ın Keşmir'in statüsünü değiştirmeye yönelik adımları sonrasında yükselen Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin adımlar yer alıyor.

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