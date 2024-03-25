Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

Merkez Bankası'nın sürpriz 500 baz puanlık faiz artışının kurlar üzerindeki etkisi sürüyor.
Güne yatay seyirle başlayan dolar/TL 32,14'ten işlem görüyor. Euro/TL ise 34,85 seviyesinde.
Dolar ve euro fiyatları, yerel seçim öncesi artan taleple birlikte yükselişini sürdürüyordu.
Faiz kararının ardından Dolar/TL, 32,42 civarından hızlı düşüş yaşamış ve 32 liranın altını test etmişti.
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