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Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

Merkez Bankası'nın sürpriz 500 baz puanlık faiz artışının kurlar üzerindeki etkisi sürüyor. 

Güne yatay seyirle başlayan dolar/TL 32,14'ten işlem görüyor. /TL ise 34,85 seviyesinde. 

ve euro fiyatları, yerel seçim öncesi artan taleple birlikte yükselişini sürdürüyordu.

Faiz kararının ardından Dolar/TL,  32,42 civarından hızlı düşüş yaşamış ve 32 liranın altını test etmişti.

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