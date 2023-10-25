Dolar kaç lira oldu? (25 Ekim 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolarda kademeli yükseliş sürüyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 28,12, euro/TL 29,81 civarında hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek üç toplantıda da büyük ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı yönündeki fiyatlamaların güçlenmesi gelecek döneme ilişkin belirsizlikleri azaltırken, yatırımcıların da önünü görmesine yardımcı oluyor.



Her ne kadar sıkı para politikası koşulları talep üzerinde olumsuz etki yapmaya ve şirketlerin fonlama maliyetini yüksek tutmaya devam etse de, enflasyonla mücadelede başarıya ulaşılabileceği beklentisi risk iştahını destekliyor.



Hafta başında yüzde 5,02 ile son 16 yılın zirvesine çıkan ABD'nin 10 yılık tahvil faizi bu seviyeden yaklaşık 19 baz puan gerileyerek 4,83'e indi.



Öte yandan, İsrail-Filistin çatışması varlık fiyatlarında oynaklığı artırsa da, şimdilik çatışmaların daha geniş alanlara yayılma ihtimalinin güç kaybetmesi emtia fiyatları üzerinde etkili oluyor.



Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2,4 azalırken, yeni günde de düşüş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıyarak yüzde 0,3 değer kaybıyla 87 dolardan alıcı buluyor.



Petrol fiyatlarındaki gerileme dünya genelinde enflasyon endişelerinin de yatışmasına yardımcı olurken, Çin'in ekonomiyi destekleme adımları bakır, demir ve alüminyum gibi metal fiyatlarını destekliyor.



ABD'de bilanço sezonu ise yoğun şekilde devam ederken, bugün bilançolarını açıklaması beklenen IBM ve Meta'nın piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. S&P 500 endeksinde işlem gören 5 büyük teknoloji şirketi, endeksin yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor.