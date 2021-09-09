Döviz hesapları rekor tazeledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan 3 Eylül haftasına ait para banka verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 922 milyon dolar artış gösterdi.

Böylece bir önceki hafta 236 milyar 196 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 238 milyar 118 milyon dolara geldi.



Merkez Bankası’nın haftalık para ve banka istatistikleri ise dolar/TL’nin 8,26 liraya kadar gerilediği geçen hafta döviz mevduatlarını arttırdıklarını ortaya koydu.

Parite etkisinden ayrılmış veriye göre de döviz mevduatındaki artış 1 milyar 38 milyon dolar olarak belirlendi.

Parite etkisinden arındırılmış verilere bakıldığında bireylerin döviz mevduatının 901 milyon dolar, ticari hesapların döviz mevduatının ise 137 milyon dolar arttığı görüldü.