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Düğün sezonu öncesi mobilya fiyatları yükseldi

Düğün sezonuna kısa bir süre kala evlenme hazırlığı içerisindeki çiftler de alışverişe başladı. Bu sene mobilya fiyatları ise evlenecek çiftleri zorlayabilir.

Haberler - NTV Haber 06.04.2022 - 15:23

Düğün sezonu öncesi mobilya fiyatları yükseldi

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Mart ayı enflasyonunda yıllık bazda fiyatı en çok artan üçüncü grup ev eşyası oldu. Ev eşyasının içerisinde ise mobilya fiyatları dikkat çekiyor.

Sektör yetkililerinin verdiği bilgilere göre, fiyatlar geçen yıldan bu yana yüzde 200'den fazla zamlandı.

Geçen yılın başında 25 ile 30 bin lira arası satılan yemek odası, yatak odası ve koltuk takımından oluşan düğün paketi, şu an 75-80 bin aralığında satışa sunuluyor.

Mobilyacılar yılbaşına kadar gelen zamların döviz kurundaki artıştan ve pandemiden kaynaklandığını söylerken, bu yılki zamların nedeninin Ukrayna savaşından dolayı yükselen hammadde fiyatları olduğunu belirtiyor.

yükselince iç piyasada mobilya satışları da yüzde 40 civarında düştü.

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