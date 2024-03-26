Dul ve yetim maaşı alanlara emekli promosyonu verilecek mi? Ölüm aylığı alanlara ne kadar promosyon verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik kamu bankalarında 8 bin ila 12 bin lira promosyon ödemesi yapılacağını duyurmasının ardından dul ve yetim maaşı alanlar, promosyon ödemelerinden faydalanıp faydalanamayacağını merak ediyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ölüm aylığıyla ilgili açıklamada bulundu.
Söz konusu promosyon ödemesinin alınabilmesi için hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmalarının gerektiğinin altı çizildi.
5 bin liralık promosyon tutarının asgari seviye olduğu, söz konusu tutarın bankalara göre değişiklik gösterebileceği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri, kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak, 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bunun dışında, SGK'den ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir."
Açıklamada, belirlenen tutarların asgari seviyede olduğu, bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekleri, diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçlarının da ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Emekli Promosyon
- Ekonomi
- Emeklilik