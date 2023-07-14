Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu, zamlandı mı? (2023 dul ve yetim aylığı hesaplama tablosu)

2023 dul ve yetim maaşının ne kadar oldu, en düşük emekli maaşına zam gelip gelmediğini merak eden kişiler tarafından sorgulanıyor. Vefat eden sigortalının eşine bağlanan dul ve yetim aylığı şuan en düşük emekli maaşına göre hesaplandığında 1875 lira olarak yatırılıyor.



DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR?



Dul ve yetim aylığı ödemeleri, vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanmaktadır. Son olarak en düşük emekli maaşı alt sınırı 7.500 liraya yükseltildi.



Ara zam ile birlikte en düşük yüzde 50 oranında hisse alan dul maaşı 3.750 lira oldu. Çocuğu olmayanlar için bu miktar yüzde 75 olurken 5.625 liraya yükseldi.

DUL VE YETİM AYLIĞI NASIL HESAPLANIR?



En düşük emekli maaşı üzerinden yetim aylığı alanların maaşı şuan en düşük 1875 lira.



Örneğin en düşük emekli maaşının yüzde 30 zamlanması durumunda mevcut maaş 2 bin 250 lira artarak 9 bin 750 lira olacak. Yüzde 50 hisse oranında dul ve yetim aylığı alanların maaşı 4 bin 875 lira olacak. Yüzde 75 oranında dul aylığı alanların maaşı 7 bin 312 liraya ulaşacak.