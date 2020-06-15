Dünyada gıdaların üçte 1'i israf ediliyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO 2019) verilerinden elde edilen bilgilere göre, dünyadaki gıda israfının her yıl arttığı saptandı. Böylelikle her yıl tüm dünyada insanların tüketmesi için üretilen gıdanın 3’te 1’inin israf edildiği kaydedildi.



Gıda israfının en yüksek görüldüğü bölge ise Orta ve Güney Asya olurken, ikinci sırada Kuzey Amerika ve Avrupa’nın yerleştiği saptandı.



Ajans Press’in derlediği bilgilere göre, en çok israf edilen gıdalar ise yüzde 25 ile kökler, yumrular ve sağlıklı yağ içeren bitkiler olurken, ikinci sıraya meyveler ve sebzelerin yerleştiği kaydedildi.

Araştırma Türkiye’de yılda ortalama 26 milyon ton gıda israfı olduğunu ortaya koyarken, yıllar içinde israfının daha da artacağı söylendi.



Türkiye’deki israfın bütçesi ise yıllık ortalama 500 milyar liraya denk gelirken bu da milli gelirin yüzde 15’ine tekabül ediyor.

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