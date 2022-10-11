Dünyanın dört bir yanından enerji yatırımcıları EIF'e geliyor

“EIF 2022” bu yıl da 300’ü aşkın stant ile enerjinin tüm paydaşlarını oluşturan firma, kurum ve kuruluşların katılımlarıyla sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek. 52 ülkeden yüzlerce yatırımcı fuar ve kongreye katılım gösterecek. Bu ülkeler Türk şirketlerinin kendi ülkelerine enerji santrali kurmaları için anlaşma yapmak üzere fuara geliyorlar.



Start-up’lar’ın sektörle görüşme ve bir araya gelme olanağı, temiz enerjide üretici ve yatırımcının buluşması ve inovatif ürün ve çözümlerin tanıtımı fuarın bu yıl da en önemli gündem maddeleri arasında.



EIF ENERJİ KONGRELERİ BU YIL DA İLGİYLE BEKLENİYOR!



EIF Uluslararası Enerji Kongreleri uzun yıllardır düzenlenmekte ve sektöre yön vermekte olduğunu belirten EIF Yürütme Kurulu Başkanı Çiğdem Dilek, “15. yılında EIF, 12-14 Ekim 2022 tarihlerinde yine İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleyeceğiz. EIF Uluslararası Enerji Kongreleri uzun yıllardır düzenlenmekte ve sektöre yön vermekte. Her yıl düzenlenen kongremize bugüne kadar pek çok Bakan, üst düzey bürokrat, özel sektör temsilcileri, STK temsilcileri ve akademisyenler konuşmacı olarak katıldı. Enerjinin tüm dallarının ele alındığı kongrede bu yıl; dijitalleşme, endüstri 4.0, elektrikli araçlar, enerji depolama gibi son yılların güncel ve yeni konuları üzerinde de durulacak. Üç gün sürecek kapsamlı bir kongre olan EIF 2022’ye tüm sektörü davet etmekten mutluluk duyarım. Kongre’de katılımcılarımız enerji konusunda tüm dünyanın takip ettiği derecede önemli veriler ve bilgileri paylaşan, vizyonuyla enerji konusunda yeni ufuklar açan yerli ve yabancı 50’yi aşkın konuşmacıyı izleme imkanı olacak” dedi.



EIF Yürütme Kurulu Başkanı Çiğdem Dilek

15.’inci EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı ziyaretçilerini ağırlıklı olarak kamu kurumları ve bürokratlar, enerji üretim, dağıtım ve satış firmaları, yatırımcılar, Fabrika yönetimleri, otel yöneticileri, çimento fabrikaları yönetim kurulu üyeleri. Organize Sanayi Bölgeleri Yönetimleri, akademisyenler, tedarikçiler ve tüketiciler, çevre kuruluşları temsilcileri, Ticari ataşelikler ve elçilikler, ticaret ve sanayi odaları, Ar-Ge ve eğitim kurumları, Belediyeler, bilişim ve yazılım firmaları, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, enerji sektörüne hizmet veren firmalar, enerji Kooperatifleri, enerji verimliliği danışman firmaları, enerji danışmanlık firmaları, finans ve sigorta firmaları, hukuk firmaları, sistem mimarları, akıllı şehir ve bina Mühendisleri, yenilenebilir enerji firmaları, doğalgaz dağıtım firmaları, telekomünikasyon firmaları, yerli ve yabancı basın mensupları, lojistik firmaları ve enerji depolama firmaları oluşturuyor.