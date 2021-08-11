Dünyanın en zengin 4. insanı artık Bill Gates değil

ABD merkezli Forbes dergisi tarafından yayınlanan dünyanın en zenginleri listesindeki milyarder sayısı bu yıl rekor kırarak 2 bin 755’e yükselmişti.

Listeye bu yıl 493 yeni isim katıldı. Kısa bir süre önce listede değişiklik olmuş ve zirve el değiştirmişti.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanı Louis Vuitton, Christian Dior ve Sephora gibi markaların sahibi Fransız iş insanı Bernard Arnault'a geçmişti.

Listede bu kez yeni bir değişiklik gerçekleşti. Dördüncü sırada yer alan Bill Gates bir basamak aşağı indi. Bu değişimin nedeninin Bill Gates ve Melinda Gates'in geçen haftaki boşanmalarından kaynaklandığı belirtiliyor.

Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler sıralamasına göre Melinda Gates’e yapılan hisse senedi transferleri sonrası Bill Gates listede bir basamak aşağı indi.

Businnes Insider'da yer alan haberde Bill Gates'in Melinda French Gates'e 2 milyar dolardan fazla hisse senedi devrettiği, çiftin boşanma kararı aldığı günden son bu yana toplam transferlerin yaklaşık 6 milyar doları bulduğu belirtiliyordu.