E-fatura zorunlu oldu, işletmeler çözümü bulut yazılımda buldu

Son yıllarda sıcaklıkların sürekli olarak artması ve binlerce doğa felaketinin meydana gelmesi, iklim değişikliğinin sonuçlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Öyle ki dünya çapındaki nüfus oranının yükselmesi de mal ve hizmetlere talebi yoğunlaştırırken, iş dünyasının çevreye verdiği zararı da katlayarak küresel ısınmayı tetikliyor.

Travel Perk’ın farklı kaynaklardan derlediği verilere göre, iş dünyası liderlerinin %90’ı sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekerken, şirketlerin yalnızca %60’ı bu doğrultudaki stratejileri benimsiyor. Sadece %49’u iklim dostu ürün veya hizmetler geliştiriyor. Öte yandan yapılan araştırmalar, bu tablonun gelecek dönemde iyileşebileceğine işaret ediyor.

İKLİM KRİZİYLE MÜCADELEDE TÜRKİYE DE VAR

İş süreçlerini çevre duyarlı bir şekilde yönetmenin önemi kritik bir hale gelirken dünya çapındaki 850 şirketin katıldığı ankete göre, bu işletmelerin %80'i sürdürülebilirliğe dair yatırımlarını artırmayı planladıklarını bildiriyor. Pek çok ülke de bu konuda çeşitli yasalar çıkararak, iş dünyasını sürdürülebilir yöntemler benimsemeye teşvik ediyor. Türkiye de bu bölgeler arasında yer alıyor. Son olarak temelleri 2010’da atılan şirketlerin fatura süreçlerinin dijitalleştirilmesi uygulaması, Resmi Gazete’de yayımlanan bildiriye göre temmuz ayı itibarıyla zorunlu kılınıyor. Bu sayede işletmelerin kağıt israfının önüne geçilmesi hedefleniyor.

E-fatura sistemine geçmesi zorunlu olan şirketler ise aşağıdaki gibi sıralanıyor:

2022’de brüt satış hasılatı 500 bin TL ve üzerinde gerçekleşenler

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım veya işletme belgesi alarak konaklama hizmeti veren oteller

2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL brüt satış hasılatı elde eden gayrimenkul veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama yapanlar

İnternet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştirenler

E-FATURA SİSTEMİ FİNANSAL İŞ SÜREÇLERİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

E-fatura uygulamalarına geçiş yapan şirketler, sürdürülebilirliğe katkıda bulunurken finansal süreçlerini otomatikleştirerek pek çok konuda tasarruf edebiliyor. E-fatura sistemiyle işletmelerin ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş çözümler sunulabildiğini belirten Ön Muhasebe Programı WEGS Kurucu Ortağı Hakan Bulgurlu ise bu sistemlerin işletmelere avantajlarını açıklıyor. İşte e-fatura ve ön muhasebe sisteminin şirketlere sağladığı faydalar!

Giderleri azaltır: Şirketlerin kağıt, mürekkep, posta, depolama masraflarını azaltır.

Süreçleri hızlandırır ve basitleştirir: E-fatura ve muhasebe sistemleri, çalışanların tekrarlanan görevlerini otomatikleştirir. Dokümanları birbirine entegre ederek iş süreçlerini basitleştirir.

Hata oranını düşürür: Finansal belgeler üstündeki insan hatalarını minimuma indirir.

Zamandan tasarruf ettirir: Ödemelerin hızla gerçekleştirilmesini sağlayarak, tahsilat sürelerini kısaltır. Bu sayede zamandan tasarruf edilmesini mümkün kılar.

Erişilebilirliği artırır: Belgelere güvenli bir şekilde erişilmesine olanak tanır, dokümanlara ulaşma süresini kısaltır.

Güvenliği garanti eder: Belge kayıplarını, üçüncü şahısların izinsiz erişimini engelleyerek güvenliği en üst düzeye ulaştırır.

BULUT TABANLI ÖN MUHASEBE PROGRAMLARI FİNANSAL SÜREÇLERİ ÖZELLEŞTİRİYOR

E-fatura ve ön muhasebe programları, şirketlerin kaynaklarını doğru bir şekilde değerlendirmesini sağlıyor. Böylece giderlerini azaltıyor ve süreçleri hızlandırıyor. Ancak bu dijitalleşme sürecinde karşılaşılabilecek aksaklıkların önüne geçmek için profesyonel ekiplerden destek almak gerekiyor. Çünkü bir faturanın oluşturulmasından arşivlenme süresine kadar bir dizi adımı takip etmek gerekirken, bunları işletmelerin iş modellerine göre özelleştirmek kritik bir önem taşıyor. Bu noktada Web Entegrasyonlu Genel Muhasebe Sistemi (WEGS) gibi bulut tabanlı ön muhasebe programları, şirketlerin geçiş sürecini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda birçok sorumluluğu da üstlenerek işgücünü azaltıyor.

E-fatura ve bulut tabanlı ön muhasebe programları şirketlerin finans süreçlerinde kolay, esnek ve güvenli yöntemler kullanmalarını sağlıyor. Peki başka neler sunuyor?

-Fatura takibini kolaylaştırıyor.

-Güncel finansal kararlar alınmasının önünü açıyor.

-Cari hesap, stok, ürün ve hizmet, finansal raporlama, depo, teklif, satış ve çalışan yönetimi çözümlerini özelleştiriyor.