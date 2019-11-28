e-palavra sitelere dikkat!

Türkiye'de bir haftaya yayılan Black Friday'i siber saldırganlar da kullanı yor.

Asıl 29 Kasım Cuma günü kutlanan Black Friday ve pazartesi günü kutlanacak olan Siber Pazartesi, sahtekarların odağında.

Milliyet gazetesinden Hanife Baş'ın haberine göre, özellikle e-ticaret sitelerinden alışveriş yapacak olanların dikkat etmesi gerekenler var.



TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi ve Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Elektronikte gerçek olamayacak kadar büyük indirimlere kanmayın. Dolandırıcılar paravan sitelerin arkasında fırsat kolluyor" uyarısında bulundu.

KREDİ KARTI AVI

Sadece indirim günleri için kurulan paravan sahte e-ticaret sitelerinin reklam tuzağına düşülmemesi gerektiğini vurgulayan Çiğdemli, "Vatandaşı internet üzerinden veya sms, e-posta aracılığıyla 2 bin liralık elektronik ürünlerin 200 liraya düştüğü gibi gerçek dışı kampanya reklamlarıyla kandırmaya çalışan paravan e-ticaret siteleri var. Vatandaş fırsat yakalayacağım derken dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor. Bu konuda herkes bilinçli olmalı. Gerçek olamayacak kadar büyük indirimlere kanmayın” dedi.



Çiğdemli, siber suçluların da bu tür kampanya günlerini fırsat olarak gördüğünün belirterek, "Siber suçluların temel hedefi online alışveriş yapanların kimlik veya kredi kartı bilgilerine ulaşarak gelir elde etmek. Bunun için bankacılık zararlı yazılımları, sahte Android bankacılık uygulamaları ve sahte e-ticaret sitesi gibi çeşitli saldırı yöntemlerini kullanıyorlar. Bu yollarla ulaştıkları bilgileri ya kendileri doğrudan kullanıyor ya da kullanmaya hevesli başka suçlulara satıyorlar" diye konuştu.



SOL ÜSTTEKİ KİLİT İŞARETİ ÖNEMLİ

İnternet alışverişi yaparken web sitesinin gerçek olup olmadığını birkaç kez kontrol etmek gerektiğini vurgulayan Cenk Çiğdemli, şunları anlattı:

"Sitenin iletişim bilgileri, SSL sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barinin sol köşesinde bulunan kilit işareti ile anlaşılabilir. Kilit işaretinin olmaması, dolandırıcılık niyeti olmasa bile o sitenin güvenilir olamayacağı anlamına gelir. Sitenin adres, şirket ve telefon bilgileri de kontrol edilmeli. Sitenin sağlam bir altyapı sağlayıcıyla çalışıyor olması da güvenilir olduğunu gösterir."

