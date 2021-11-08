E-ticarette kasım rekoru beklentisi

Elektronik ticaret ve perakende sektörlerinde kasım ayı hareketliliği yaşanıyor. Sektör 60 milyar liralık satış bekliyor. İnternetten alışveriş sitelerinde büyük indirimler başladı.

Haberler - NTV Haber 08.11.2021 - 09:53

E-ticarette kasım rekoru beklentisi

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Türkiye'de e-ticaret hacmi giderek artıyor. Özellikle büyük indirimlerin yapıldığı kasım ayında cirolarda artış yaşanıyor.

İnternetten kartlı ödeme tutarı, geçen yıl kasım ayında 2019'a göre yüzde 54 arttı ve 29 milyar lirayı geçti. Bu, her 4 liralık kartlı ödemenin 1 lirasının internetten gerçekleştiği anlamına geliyor.

Kasım ayındaki alışveriş festivalinde mağazalar ve e-ticaret siteleri birçok kampanya sunuyor. Şirketler, son 3 yılda bu indirim günlerini bir günle sınırlı tutmadan, kasım ayının tümüne yaydı. Firmalar, müşterilere önemli indirim imkanı sağlıyor.

İnternetten sipariş edilen ürünlerin tüketiciye zamanında ulaştırılması için de lojistik firmaları hazırlıklarını tamamladı. Kuryeler fazla mesai yapacak.

Sektör, bu yılın son çeyreğindeki kampanyalara 30 milyon müşterinin katılmasını bekliyor.

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