ECB faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 ECB haziran ayı PPK faiz kararı)

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı için piyasaların bekleyişi sürüyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından da takip edilen ECB faiz kararı öncesinde, analistlerin faiz beklentisi merak ediliyor. ECB Yönetim Konseyi'nin refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizleriyle ilgili beklentisi belli oldu. Peki, haziran ayı ECB faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde?

ECB faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 ECB haziran ayı PPK faiz kararı)

Haziran ayı ECB faiz kararı, yatırımlarını şekillendirmek için bekleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dolar, euro, altın, borsa ve kripto para yatırımlarını etkileyen ECB faiz kararıyla birlikte, Euro bölgesi ekonomisinin gidişatıda belli olacak. Peki, haziran ayı ECB faiz kararı ne zaman, saat kaçta? beklentisi ne yönde?

ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

(ECB) Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz toplantısı takvimi belli oldu.

Buna göre; ECB faiz kararı toplantısı 6 Haziran 2024 Perşembe günü yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı saat 15.15'te açıklanacak.

ECB faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 ECB haziran ayı PPK faiz kararı) - 1

BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

(ECB), faiz kararını yarın açıklayacak. ECB Yönetim Konseyi'nin refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini 25 puanlık düşüşle sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50’ye indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu, hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan beri ilk indirim olarak kayıtlara geçecek. Mevduat faizi için ise Eylül 2019'dan bu yana ilk indirim olacak.

Son haftalarda ECB Yönetim Konseyi üyeleri tarafından yaygın bir şekilde yarınki toplantıda ABD Merkez Bankasından (Fed) önce harekete geçilerek faiz indirimine gidilmesi gerektiğine işaret edilirken, ECB Başkanı Christine Lagarde, haziran ayına kadar daha fazla netlik ve yeterli veri elde edileceğini belirtmişti.

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