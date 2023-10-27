Eğitim ve kalkınmayı ‘Cumhuriyet meselesi’ gören Sabancı, seferberlik ruhunu deprem bölgesine taşıdı

EĞİTİM’ VE ‘KALKINMA’ ÇAĞDAŞLAŞMANIN EN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN



2021’de başlattıkları Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’nin aradan geçen kısa sürede Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketine dönüştüğünü hatırlatan Cenk Alper, “Sabancı Gönüllerimiz bu iki yılda toplam 120 bin saatlerini seferberliğe ayırdı. Müthiş bir özveriyle, müthiş bir adanmışlıkla bu etkinliklerde yer aldılar. Bu topraklara olan sevgilerini, inançlarını gösterdiler. Cumhuriyeti kutlamanın ötesinde, Cumhuriyeti yaşattılar. Atatürk’ün bizlere bıraktığı mirasa sahip çıktılar. Bu yıl Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’nin ana odağı da birer Cumhuriyet meselesi olan ‘eğitim ve kalkınma’. Bu iki konu bugün deprem bölgesinin de ana meselesi… Hatay’ı terk etmek zorunda kalanların geri gelmesini istiyorsak, onlara en kısa zamanda iş ve eğitim fırsatları sunmalıyız. Bu nedenle Sabancı Vakfı, 3 ay gibi çok kısa bir sürede Topluluk şirketlerimizle birlikte Hatay’da 3 okul açtı. Sabancı Gönüllülerimiz uzun bir süredir burada. Büyük bir istekle saha etkinliklerimiz devam ediyor” dedi.

“9 AY BOYUNCA SAHADAN HİÇ AYRILMADIK, AYRILMAYACAĞIZ”



Açılışı gerçekleştirilen Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi ile ilgili de konuşan Cenk Alper şunları söyledi: “Bu merkez; sürekli ilerlemenin, aklın, bilimin bir sembolü. Gençlerimize olan sonsuz inancımızın, kadınlarımıza ve girişimcilerimize verdiğimiz değerin net bir göstergesi. Habitat Derneği ile Topluluk şirketlerimiz Brisa, Kordsa, Temsa ve Teknosa’nın iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu merkez Sabancı’nın ‘Bu topraklardan kazandığını, bu toprakların insanıyla paylaşma’ prensibinin bir örneği. Bu ülkeye verdiği sözün bir karşılığı.”



Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi ile bölgede yerel bir kalkınma platformu oluşturacaklarını sözlerine ekleyen Cenk Alper, “Özellikle gençlerimize ve kadınlarımıza iş kurma ve yürütme konusunda yeni yetkinlikler ve beceriler kazandıracağız. İş birliği ağları oluşturmalarını sağlayacağız. Eğitim programlarımız, hızlandırılmış mentorluk ve fikir geliştirme platformlarımızla, Sabancı Topluluğu’nun teknoloji ve insan kaynakları gücünü seferber ediyoruz. Bölgede gerçekleştirdiğimiz farklı etkinliklerle, Türkiye’de toplumsal kalkınmaya örnek olacak farklı bir modeli bu toprakların kullanımına sunuyoruz. Bugün Sabancı Topluluğu’nun üst yönetim ekibi arkadaşlarım da Sabancı Gönüllüsü olarak burada. 9 ay boyunca tüm ekip sahadan hiç ayrılmadık. El uzatmaktan hiç geri durmadık. Bu toprakların kıymetini bilmeye devam edip, insanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. 100 yıllık Cumhuriyet’in 98 yılına şahitlik eden bir Topluluk olarak; bizim Cumhuriyet değerlerinden, Atatürk ilkelerinden, aile olmaktan, birlik ve beraberlikten anladığımız tam olarak budur” dedi.