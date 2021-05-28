Ekonomik güven endeksi mayısta azaldı

Ekonomik güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 1,3 azalarak 92,6 değerini aldı.

Anadolu Ajansı 28.05.2021 - 11:50

Ekonomik güven endeksi mayısta azaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks nisanda 93,9 iken, mayısta yüzde 1,3 gerileyerek 92,6 değerine düştü.

Ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi mayısta geçen aya aya göre yüzde 3,6 azalarak 77,3, reel kesim güven endeksi yüzde 0,3 azalarak 107,1, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 azalarak 102,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,1 azalarak 100,9 değerini aldı.

İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 3 artarak 79,6 oldu.

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