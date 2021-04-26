Eksim Holding, Aslı Börek'i satın aldı

Eksun Gıda Grubu Başkanı Ahmet Demir tarafından yapılan açıklamada, Aslı Börek’in İstanbul’da bulunan 15.000 m2’lik kapalı modern üretim tesisi, 300’den fazla çalışanı, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, İzmit, Mersin ve Bolu başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında 70'ten fazla mağazasıyla Eksun Gıda'nın markaları arasına katıldığı belirtildi.



Ahmet Demir, Aslı Börek’in Eksun Gıda'nın kurumsal yönetim anlayışı ve vizyonuyla Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Çin, Amerika ve Arap yarımadasına geleneksel Türk lezzetlerini ihraç etmeye devam edeceğini belirtti.



"CİROMUZU 1.5 MİLYAR LİRAYA ÇIKARACAĞIZ"



Eksun Gıda Grubu Başkanı Ahmet Demir, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Eksun Gıda, tüm hanelere giren Sinangil markasından sonra, Aslı Börek zincirini de bünyesine katıyor. 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz 1.1 milyar TL ciromuzu 2021 yılında 1.5 milyar TL’ye yükselteceğiz."



İstanbul Sanayi Odası (İSO) verilerine göre, Türkiye’nin gıda sektöründe ilk 500 firması arasında bulunan Eksun Gıda, 1997 yılından bu yana başta spesiyal su böreği olmak üzere farklı börek çeşitleri, unlu mamüller, sütlü ve şerbetli tatlılar, zeytinyağlı sarma, mantı ve pasta olmak üzere 100'e yakın ürünü 80'den fazla şubesinde tüketicilere sunan Aslı Börek’i satın alarak gıda perakendeciliğine adım atmış oldu.