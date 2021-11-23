Elektrik ve doğalgazda kademeli tarife yolda

Elektrik ve doğalgaz faturalarında kademeli tarife için geri sayım sürüyor.



Antalya'da konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kademeli tarife çalışmalarında son durum hakkında bilgi verdi.

Dönmez, elektrik faturalarında kademeli tarifenin şu anda Meclis gündeminde olduğunu ve komisyonda müzakere edileceğini kaydetti.



Bu uygulamanın halihazırda su faturalarında birçok belediye tarafından uygulandığını aktaran Dönmez, "Bu uygulama, elektriği verimli kullanmaya teşvik edecek. Benzer uygulamayı doğalgaz için de çalışıyoruz. Özellikle kış aylarında, vatandaşımızın tüketiminin yoğun olduğu dönemlerde iki kademeli bir tarife çalışmasına geçmeyi planlıyoruz. Henüz takvim netleşmedi, kanunun çıkmasını bekliyoruz" dedi.

"FİYAT ARTIŞININ BÜYÜK KISMINI YANSITMADIK"

Küresel piyasalarda özellikle Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının ciddi oranda arttığını anımsatan Dönmez, "Yılbaşına göre spot elektrik piyasalarında fiyatlar 3 kata yakın arttı. Türkiye'de de bu oranda olmamakla birlikte bazı artışları gözlemledik. Özellikle hane halkına bunun büyük kısmını yansıtmayarak bir koruma yapmış olduk" diye konuştu.

Doğalgaz, elektrik ve akaryakıttaki ÖTV dikkate alındığında yaklaşık 127 milyar dolarlık destekleme yapıldığını belirten Dönmez, "Neredeyse kişi başı 1500 lira gibi bir destekten bahsediyoruz. Tabii vatandaşlarımız faturalarında bu destekleme tutarını görmüyor çünkü onu arz tarafında özellikle kamu kurumları eliyle yönetmeye çalışıyoruz. Son çeyrek itibarıyla doğalgazda fiyatın neredeyse 4'te 1'i faturalara yansıyor, elektrikte de yarı yarıya seviyesinde" dedi.



"KARADENİZ'DE DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI PLANA UYGUN İLERLİYOR"



Karadeniz'de keşfedilen doğalgaza ilişkin çalışmaların plana uygun şekilde ilerlediğine değinen Dönmez, açılan tüm kuyularda testlerin arka arkaya yapılacağını söyledi.

Dönmez, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinin gelecek yıl mayısta Türkiye'ye ulaşmasını beklediklerini dile getirerek, "Akdeniz'de sismik veriler analiz edildikten sonra en verimli lokasyonlar tespit edilecek ve ona göre bir sondaj planlaması yapılacak. Bu sıfır bir gemi, ilk kez biz kullanacağız" diye konuştu.