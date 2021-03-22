Elon Musk, Çin’deki casusluk endişelerine yanıt verdi: TikTok’tan farkımız yok

Elon Musk, Çin ordusunun Tesla’nın araçlarını yasakladığı yönündeki haberlere cevap verdi.

Çin Kalkınma Forumu katılan milyarder iş insanı "Herhangi bir bilgi özelinde çok gizli kalmamız için güçlü bir teşvik var. Tesla, Çin'de veya herhangi bir yerde casusluk yapmak için otomonil kullanırsa kapatılırız. Bu yüzden bu endişeler yersiz” ifadelerini kullanıldı.

BATI MEDYASINDAKİ HABERLER ÇİN ORDUSUNUN TESLA'YI YASAKLADIĞINI İDDİA ETTİ



Reuters haber ajansı ve Bloomberg konuşmadan sadece birkaç saat önce, Çin ordusunun Tesla araçlarının komplekslerine girmesini yasakladığını bildirdi. Ek olarak, The Wall Street Journal geçen günü, Çin hükümetinin "askeri personelin ve devlete ait önemli şirketlerde çalışanların Tesla’nın ürettiği otomobilleri kullanmasını kısıtladığını ve arabaların topladığı verilerin ulusal güvenlik sızıntılarının kaynağı olabileceğine dair endişeleri artırıdığını iddia etti. Söz konusu haberler isimsiz kaynaklara atıfta bulundu.



ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: TESLA İLE İLGİLİ ÖZEL BİR ENDİŞEMİZ YOK

Çin Dışişleri Bakanlığı ise CNN International’ın yorum talebine yanıt olarak şu yanıtı verdi: "Tesla ile ilgili bir endişemiz ya da bir atılımımız yok. Ancak, yurtdışında faaliyet gösteren ve yatırım yapan herhangi bir kuruluş, ev sahibi ülkenin yasalarına ve düzenlemelerine uymalıdır. Yabancı şirketler, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak faaliyet göstermek ve yatırım yapmak için Çin'e geldiği sürece,bütün ülkelerdeki işletmeler için daha iyi bir iş ortamı yaratmak için sıcak ve açık bir tavır alır "dedi.

MUSK:TİKTOK OLAYINDAN DERS ALMALIYIZ

Bununla birlikte, cumartesi günü düzenlenen toplantıya görüntülü görüşme yoluyla konuşan Musk, tartışmayı geçen yıl ABD ile TikTok arasında yaşananlara benzeterek, "ABD TikTok'u kapatmak istedi. Neyse ki olmadı. Pek çok insan TikTok hakkında endişeliydi. Bize güvenin. TikTok’tan bir farkımız yok. Ancak bu tür endişelerin gereksiz olduğunu düşünüyorum ve bundan ders almalıyız" ifadelerini kullandı.

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