Elon Musk NFT şarkısı yaptı, 1.1 milyon doları geri çevirdi

Teknoloji girişimcisi Musk, Doge Coin'den sonra NFT'ye de merak saldı. Musk, NFT üzerine yaptığı şarkıyı yine NFT olarak satışa çıkardı. Musk, 15 Mart'ta satışa çıkardığı NFT'sini satmaktan vazgeçtiğini duyurdu.



CNBC'de yer alan bilgilere göre Musk'ın NFT'sine verilen en yüksek teklif 1.1 milyon dolar aldı. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk'ın yazdığı şarkının Türkçe çevirisi ise şöyle: Gösterişiniz için NFT. Bilgilsayarlar asla uyumaz. O onaylı, garantili



Musk ayrıca şarkısına bir de klip yaptı. Klipte üstünde NFT yazan bir ödül bulunuyor. Ödülün üstünde, "Bilgisayarlar asla uyumaz" ve "Hodl" yazıyor. Hodl, Musk'ın da yatırımcısı olduğu kripto para dünyasında eldeki kripto paralı tutmak (İngilizce hold) anlamına geliyor.

Musk'ın partneri ve çocuğunun annesi şarkıcı Grimes, mart ayının başında 10 şarkıdan oluşan dijital koleksiyonunu NFT olarak satışa çıkarmıştı. Grimes'ın NFT'sine 6 milyon dolar ödenmişti.

NFT NEDİR?







I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021

NFT'nin açılımı ise non-fungible token (değiştirilemez token) anlamına geliyor. NFT'lerin çoğunluğu Etherium altyapısında üretiliyor. Dijital dünyanın koleksiyon ürünleri olma yolunda hızla ilerliyor. Sisteme kaydedilen bir ürünün NFT'si asla değiştirilemiyor. Bitcoin gibi diğer kriptolardan farklı olması ise her bir NFT'nin değerinin farklı olmasından kaynaklanıyor.



Örneğin Ahmet'in elindeki 1.00 Bitcoin, Tarık'ın elindeki 1.00 Bitcoin ile eşit değere sahip. Tıpkı dolar ya da altın gibi. NFT ise kendi değerini belirleyen özgün değerlerden oluşuyor. Bu durumda NFT tutmak bir koleksiyon ürünü tutmaya benziyor. Başka bir ifadeyle NFT'ler aslında dijital varlıklar.



Bunun gerçek hayattaki karşılığı ise şöyle açıklanabilir. Ahmet'in elinde Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu var. Tarık'ın elinde ise yine aynı sanatçının Kur'an Okuyan Kız tablosu bulunuyor. Bu iki tablonun maddi değeri birbirinden farklı olsa da miktar olarak ikisi de birer tablodan oluşuyor.



Dijital sanatçı Beeple'ın NFT'si 69 milyon dolara alıcı bularak satılan en pahalı NFT oldu. Aynı şekilde atılan ilk tweet de NFT olarak satıldı.