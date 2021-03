Elon Musk NFT şarkısı yaptı, 1.1 milyon doları geri çevirdi

Teknoloji girişimcisi Musk, Doge Coin'den sonra NFT'ye de merak saldı. Musk, NFT üzerine yaptığı şarkıyı yine NFT olarak satışa çıkardı. Musk, 15 Mart'ta satışa çıkardığı NFT'sini satmaktan vazgeçtiğini duyurdu.



CNBC'de yer alan bilgilere göre Musk'ın NFT'sine verilen en yüksek teklif 1.1 milyon dolar aldı. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk'ın yazdığı şarkının Türkçe çevirisi ise şöyle: Gösterişiniz için NFT. Bilgilsayarlar asla uyumaz. O onaylı, garantili



Musk ayrıca şarkısına bir de klip yaptı. Klipte üstünde NFT yazan bir ödül bulunuyor. Ödülün üstünde, "Bilgisayarlar asla uyumaz" ve "Hodl" yazıyor. Hodl, Musk'ın da yatırımcısı olduğu kripto para dünyasında eldeki kripto paralı tutmak (İngilizce hold) anlamına geliyor.

Musk'ın partneri ve çocuğunun annesi şarkıcı Grimes, mart ayının başında 10 şarkıdan oluşan dijital koleksiyonunu NFT olarak satışa çıkarmıştı. Grimes'ın NFT'sine 6 milyon dolar ödenmişti.

NFT NEDİR?



I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx