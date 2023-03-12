Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? (2023 bayram ikramiyesi ödeme tarihleri)

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde emekliye verilecek bayram ikramiyelerinin ne kadar olduğu ve ne zaman verileceği sorgulanıyor. 2022 yılında 1100 TL olarak hesaplara yatırılan bayram ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu ve ne zaman hesaplara yatırılacak?



2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?



2022 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyeleri 1100 TL olarak hesaplara yatırılmıştı. Bayram ikramiyelerinde yeni bir güncelleme henüz yapılmadı.



Buna göre; 2023 yılında da bayram ikramiyeleri 1100 TL olarak bayram öncesinde hesaplara yatırılacak.

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?



Her yıl bayramlardan önce emeklilerin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyeleri, bu yıl da nisan ayında idrak edilecek Ramazan Bayramı'ndan hemen önce emeklilerin hesaplarına yatırılacak.



EYT’LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?



Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.



Teklifin yasalaşmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde emekli olacak ve maaş almaya başlayacak kişiler, bayram ikramiyelerinden yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. Bayram ikramiyeleri her emekli birey tarafından alınan bir haktır.



Buna göre; Nisan ayında ilk maaşlarını alacak olan EYT'liler 21 Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde de ikramiyelerini alacak.