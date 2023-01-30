Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? (2023 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri)

Bayram ikramiyeleri, 2023 memur ve emekli zammı sonrasında araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilere bayram ikramiyelerinde zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili beklenti sürüyor. Bayram ikramiyesine zam yapılmasına yönelik talepler ve beklentiler gündemde yer alıyor. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar?



EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?



Emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı, 2023 Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde merak konusu.



Bayram ikramiyelerinde herhangi bir değişiklik olmazsa eğer en son yapılan zam miktarına göre yani bin 100 TL olarak hesaplara yatırılacak.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 LİRA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşında yeni rakamı şu sözlerle duyurdu. "En düşük emekli maaş tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık.". Bu açıklama ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi.



Bayram ikramiyesine zam yapılmasına yönelik talepler ve beklentiler var ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



2023 BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ



2023 yılında Ramazan Bayramı 21-23 Nisan, Kurban Bayramı ise 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.

Emekli bayram ikramiyesinin bu tarihlerden önce ödenmesi bekleniyor.