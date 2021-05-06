Emekliye bayram ikramiyelerinin ödemesi başladı

Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL'ye yükseltilmişti. Bu kapsamda 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri bugün başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs’ta (Bugün), Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurmuştu.



Bakan Bilgin, “Emeklilerimize Ramazan bayramı ikramiyeleri bugün itibarıyla ödenmeye başladı“ dedi.



EMEKLİ İKRAMİYESİ ÇEKECEKLER KISITLAMALARDAN MUAF MI?



İçişleri Bakanlığı emekli maaşlarının ödenmesiyle ilgili olarak, "Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;



- Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,



- TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,



- Maaş ödemesinin yapılacağı Banka’nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,



- Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak, kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm’lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak" açıklamasını yaptı.