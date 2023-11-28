Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenir? 2. taksit ödemeleri için son tarih

Her yıl mart ve kasım aylarında ödenmeye başlanan emlak vergisi ödemeleri için geri sayım başladı. Ev sahipleri tarafından ödenen emlak vergisi, ödenmemesi durumun cezai işlemlere yol açıyor. Peki, emlak vergisi 2. taksit ödemeleri için son tarih ne zaman?



EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?



Emlak vergisini isteyenler peşin ödeyebileceği gibi isteyenler de taksitle ödeyebiliyor.



Yıl içerisinde 2 taksitle ödenen emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödendi. Emlak vergisi 2. taksiti kasım ayı boyunca ödenebilecek.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?



İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor.



Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.