Emlak vergisi ödemeleri başladı: Emlak vergisi online nasıl ödenir?

Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri başladı. Arsa, arazi, ev, işyeri gibi gayrimenkul sahipleri, mayıs ayının sonuna kadar Emlak Vergisi'nin ilk taksit ödemesini yapacak.

Emlak vergisi ödemeleri başladı: Emlak vergisi online nasıl ödenir?

Emlak Vergisi'nin ikinci taksitinin ödemesinde son tarihin 31 Mayıs olduğunu belirten uzmanlar, mükellefleri cezalı duruma düşmemesi için uyardı.  süresi içinde ödenmezse, gecikme zammı uygulanıyor.

Emlak vergisi ödemeleri başladı: Emlak vergisi online nasıl ödenir? - 1

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödendiği gibi belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebiliyor.

Emlak vergisi ödemeleri başladı: Emlak vergisi online nasıl ödenir? - 2

ONLİNE ÖDEME NASIL YAPILIR?

İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor.

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