Emlak vergisi ödemeleri başladı: Emlak vergisi online nasıl ödenir?

Emlak Vergisi'nin ikinci taksitinin ödemesinde son tarihin 31 Mayıs olduğunu belirten uzmanlar, mükellefleri cezalı duruma düşmemesi için uyardı. Vergi süresi içinde ödenmezse, gecikme zammı uygulanıyor.
EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?
Emlak vergisi ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödendiği gibi belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebiliyor.
ONLİNE ÖDEME NASIL YAPILIR?
İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor.
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