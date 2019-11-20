En düşük emekli aylığı kaç lira?  (Cem Kılıç yanıtladı)

En düşük emekli aylığı kaç lira?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında polemiğe neden olan konu, "NTV'ye sorun"da TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç'a yöneltildi.

Geçtiğimiz yıllarda emekli maaşlarıyla ilgili yapılan düzenlemeyi hatırlatan Cem Kılıç, "Bir taban aylığı bağlamında, bin liranın altında emekli aylığı bulunmuyor. Bu kesin, bunu söyleyebiliriz" dedi.

Konunun farklı noktalara çekildiğini söyleyen Kılıç, istisnai durumlarla ilgili şu bilgiyi verdi:

"Kişiye babasından ölüm aylığı, halk arasında bilinen adıyla yetim aylığı, bağlanabilir; eşine bağlanabilir. Eşe yüzde 50, çocuğa yüzde 25 bağlandığı için bu rakamın altına düşebilir. Ama ilk tahsiste emekli aylığı bağlanmasında bin lira sınırdır. Bin liranın altında emekli aylığı bulunmuyor."

KILIÇDAROĞLU'NUN 847 BİN KİŞİ İDDİASI



CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'de hala bin liranın altında emekli maaşı alan 847 bin 643 kişinin olduğu iddiasında bulunmuştu. Bu iddiayı farklı zamanlarda birçok kez yalanlayan Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında konuyla ilgili şunları söylemişti:



"Buradan, tıpkı bir ana sınıfı öğrencisine anlatır gibi tekrarlıyorum, Türkiye'de bin liranın altında emekli maaşı alan yoktur Bay Kemal. Kılıçdaroğlu, kendi SSK Genel Müdürlüğü döneminde takılıp kalmış olabilir. Kendi döneminde bırakınız bin lirayı, 60 lira emekli maaşı alanlar bulunuyordu. Bay Kemal, sen hala oradasın. Gel, gel buralara bir gel."