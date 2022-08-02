Enerji  ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Akkuyu açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Akkuyu Nükleer Santrali projesindeki sözleşme feshiyle ilgili açıklama geldi.

Açıklamada, Akkuyu Nükleer AŞ ile yüklenici Titan 2-IC İçtaş konsorsiyumu arasında ihtilaf yaşandığı hatırlatıldı.

Taraflara böyle bir projede daha sağduyulu ve yapıcı bir görev düştüğü belirtildi. Önceliğin yüklenici ve çalışanların mağdur olmaması ve projenin zamanında tamamlanması olduğu vurgulandı.



Açıklamada, "Bu süreçte bakanlığımız tarafların arasındaki ihtilafın çözümü için gerekli girişimlerde bulunmuştur" denildi.

"GİRİŞİMLER DEVAM EDİYOR"

Bu çerçevede sorunların çözümü için girişimlerin devam ettiği belirtildi. "Taraflara da böyle bir projede daha sağduyulu ve yapıcı bir görev düştüğünü bir kez daha hatırlatmak isteriz" denildi.



"Temel amacımız, uluslararası standartları referans alarak, Nükleer Düzenleme Kurumu’nun denetim ve onaylarıyla ilk reaktörü projenin takvimine uygun bir şekilde, 2023’te devreye almaktır" ifadeleri kullanıldı

SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Akkuyu Nükleer AŞ, cumartesi günü projede çalışmalarını tamamlayan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşmenin feshedildiğini duyurmuştu.

YENİ ŞİRKETLE DEVAM

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatına yeni bir şirketle devam edilecek. IC İçtaş İnşaat Sanayi yerine TSM Enerji Limited şirketiyle sözleşme imzalandı.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Türkiye Cumhuriyeti’nin bugüne kadar tek kalemde yapılan en büyük yatırımı. Her biri 1200 megavat kapasiteli 4 reaktörün tam kapasite devreye girmesiyle Türkiye’nin toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu tek başına karşılayacak.

İLK REAKTÖR GELECEK YIL DEVREDE



21 Temmuz 2022 günü dördüncü ve son reaktörünün temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk reaktörünün gelecek yıl devreye alınması planlanıyor.



Akkuyu Nükleer Güç Santrali “yap-işlet” modeliyle inşa ediliyor. Nükleer santrallerin kurulması ve işletilmesi için bugüne kadar 317 öğrenci nükleer enerji eğitimi için Rusya’ya gönderildi. 263 mühendis eğitimlerini tamamlayarak, Akkuyu’da işbaşı yaptı. Halen 54 öğrenci Rusya’da eğitimlerine devam ediyor.