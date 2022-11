Enerjide imzalar 'Net Zero' hedefi için EIF İstanbul'da atıldı!

Türkiye’nin enerjide “HUB” olma hedefinde güneş ve rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji teknolojileri üreten yerli sanayicimiz de kapasite artışlarını EIF’te sipariş sözleşmelerine çevirdi. 15’inci kez EIF Dünya Enerji Kongresi Onursal Başkanlığını bu yıl EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz şereflendirdi.

"ENERJİ GÜNDEMİN EN ÖNEMLİ MADDESİ"

EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz, “Bilindiği üzere pandemi sonrası Dünya’daki enerji ihtiyacı ve değişen diplomatik dengeler enerjiyi Dünya’da bir numaralı gündem maddesi yapmıştır. Günümüzde, Ülkeler sürdürülebilir kalkınma için bir taraftan enerji ihtiyaçlarını karşılamak zorundayken diğer taraftan da iklim değişikliğine ilişkin tedbirleri almak durumundadırlar. Başta ekonomik krizler olmak üzere pek çok sosyal, politik ve güvenlik sorunlara neden olabilecek güce haiz olan enerji sektörünün, ülkelerin gelecek planlamalarında en başlıca bileşen olduğu gerçeği bütün açıklığı ile ortadadır. Bu noktada, enerji piyasalarındaki son gelişmelerin tartışıldığı, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda uzman, yönetici ve firmanın iştirak ettiği, EIF 15. Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı çerçevesinde gerçekleştirilen değerli Kongre’nin de onursal başkanlığını yapmaktan mutluluk duydum. Bu önemli etkinlikte, enerji sektörünün tüm temsilcilerini birarada görmek bizim de enerjimizin ne kadar yüksek olduğunu gösterir, bundan dolayı da onur duyduk” dedi.



Türkiye’nin en büyük karma enerji fuarı EIF, yenilenebilir enerji ağırlıklı olmak üzere bu yıl 300’e yakın firmanın katılımı ile 15’inci kez lokasyonunu İstanbul’a taşıyarak çok daha geniş yabancı ve yerli heyet katılımı ile düzenlendi.

“ENERJİ KOMPONENTLERİNİN DE “HUB”I TÜRKİYE”



EIF Dünya Enerji Kongresi’ni düzenleyen Domino Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek, “Türkiye’nin özellikle güneş ve rüzgar enerjisinde komponent üretimindeki gücü ve potansiyeli tüm dünya pazarını etkiliyor. Yüksek enerji maliyetleri, “çatı tipi GES” projelerine ilgiyi artırıyor. Türkiye’de güneş enerjisi kurulu gücü 8 bin 479 MW’yi geçerken, çatı tipi GES’lerin kurulu gücü bin MW’ı aşmış bulunuyor. Elektrik tüketimi çok yüksek sektörler başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında çatı tipi GES’lere talep katlanarak artıyor. Özellikle güneşte yerli sanayicimizin atılımları ile güneşin kurulu güç içerisindeki payı neredeyse yüzde 9’a yükseldi. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nda 300’e yakın firmamız ile yerli güneş ve rüzgar enerjisi başta olmak üzere enerjide yetenek, işgücü, mühendislik başta olmak üzere tüm üretim teknolojilerimizi sergiledik ve gördük ki artık enerjide bir “hub” olması için Türkiye’nin önünde hiçbir engel yok. 12-14 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz fuarımızda enerji sektörümüz Türkiye’nin en büyük enerji fuarına 1.500’ün üzerinde yabancı katılımcıyı ile biraraya geldi. EIF’in düzenlendiği İstanbul Fuar Merkezi’nde 3 günde 15 bini aşkın iş görüşmesi gerçekleştirildi. Türkiye’nin bir enerji hub’ı olarak özellikle yenilenebilir enerjideki yükselişi EIF’te Kongre’lerinde sunum ve raporlarla açıklandı. Türkiye’nin yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminde başı çeken güneş ve rüzgar sektörü fuarın da yıldızıydı. Türkiye’nin yerli üretim fotovoltaik panellerinin üstün teknolojisi, yıllık fotovoltaik panel üretim gücünün yükselişi ve enerji sanayicimizin atılımları fuarda uluslararası katılımcılardan yüksek takdir topladı. Yenilenebilir ve temiz enerji sektöründe faaliyet gösteren; makine, ekipman, komponent ve aksam üreten firmaları yaptıkları ihracatları her geçen yıl artırmak üzere teknoloji ve AR-GE’ye yaptıkları yatırımı tüm dünya ile fuarlarımızda paylaşmaktalar. EIF olarak ticari heyetlerin katılımlarını her geçen yıl artırdığımız için mutlu ve gururluyuz” dedi.

SIRADA EIF ENERJİ FUARI GAZİANTEP VAR!

Enerjinin her alanında firmaları birarada görebilme imkanını artık her yıl İstanbul’da sağlayacak olan EIF’in artık çok büyüdüğünü ve katılımcı firmaların çok memnun kaldıklarını gördüklerini belirten Murat Dilek, “Bu yıl fuarımıza 300 firma katıldı. Bu firmaların yüzde 30’unu yabancı firmalar oluşturdu. Fuar alanımızı 40 bin metrekarede kurduk. Türkiye’nin en büyük enerji fuarı bu anlamda. Türkiye’nin bir yansıması olarak fuarımızda güneş enerjisi firmalarımız ağırlıkta. Türkiye enerji piyasasının bir fotoğrafını çekmek istiyorsanız EIF’e katılın diyoruz. 16 ülkeden ticari heyetlerimizi fuarımızda ağırladık. Çokuluslu işbirliklerinin yapıldığı bir fuar olarak EIF yine sinerjisi en yüksek fuar oldu. EIF artık yılda bir kez İstanbul’da yapılacak. Enerji fuarı EIF bir de bu yıldan itibaren artık katılımcıların ayağına gidecek, ilk durağımız Nisan 2023’de Gaziantep olacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi uhdesinde bulunan tüm yetkili kadroların, üst düzey yetkililerin, yönetim kurullarının ve başkanlarının eşsiz ve çok kıymetli destekleri ile 26-28 Nisan 2023 tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde olacağız” dedi.



ENERJİNİN EN İYİLERİ EIF'TE BULUŞTU!



15.’inci EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı bu yıl Akkuyu Nükleer AŞ, Alfa Solar Enerji, Andritz Hydro, Arkat Alüminyum, Armtek Elektrik Sanayi, Aselsan Elektronik Sanayi, Asunim Yenilebilir Enerji, Cetc Semicore Güneş Teknolojileri, CMA Enerji Üretimi, CW Enerji, Dal Solar Enerji Teknolojileri, DKN Enerji Metal, Ekençağ Enerji, EKI Energy Servıces, Ekosinerji Elektrik, ELİN Enerji, Eltaş Transformatör, Energrate Enerji Üretim, ERL Enerji, Europower Enerji, Fichtner Gmbh Co Kg, Fimer Turkey Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Gazioğlu Solar Enerji, Göktekin Enerji, HT Solar Enerji, Istrich Enerji, Kalyon Güneş Teknolojileri, Klaus Miller Yenilebilir Enerji, Nanjing C&D Clean Energy, Proofx Bağlantı Elemanları, Redsan Elektrik Elektronik, Reges Enerji Elektrik, RelyOn Nutec, Schmid Pekintaş Güneş Enerjisi Sistemleri, Senerji Elektrik, Seraphim Turkey, SMA Solar Turkey Teknoloji, Smart Güneş Teknolojileri, SolarAPEX, Sungrow Enerji Sistemleri, Talesun Solar, Taliva Enerji-Solartoday, Tres Enerji Hizmetleri, Türk Prysmian Kablo, Unıted Solar Enerji, Üçay Mühendislik, NAK Kablo ve Zorlu Enerji sponsorluğunda gerçekleştirildi.