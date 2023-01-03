Enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? Yılın son enflasyon oranı belli oldu (2022 TÜİK aralık ayı enflasyon oranı)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. 2022 yılının son verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Peki, enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu?



ENFLASYON NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Buna göre; Enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu.

Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.



EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?



Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) gıda, konut ve ev eşyası kalemleri öncülüğünde aralıkta aylık yüzde 2,7 artması yıllık olarak ise baz etkisiyle yüzde 84,39'dan yüzde 66,8'e düşmesi bekleniyor.



Reuters'ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette aralık ayı için aylık enflasyon tahminleri yüzde 1,4 ila yüzde 4,1 arasında yer alıyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARINDAKİ ARTIŞ NETLEŞECEK



Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu. Böylece temmuzda yüzde 7 zam alan memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi için 7 puanın üstünde "enflasyon farkı" oluştu.



Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.



TCMB ANKETİNDE YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ



TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 44 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayına ilişkin 'Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.



Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 68,06 iken, bu anket döneminde yüzde 66,80 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 37,47 iken, bu anket döneminde yüzde 34,92 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,76 ve yüzde 20,56 olarak gerçekleşti.